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Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Bilström ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı ikili görüşmede, İsveç'in NATO'ya katılımı için atması gereken adımları hatırlattı.

Dildar Baykan Atalay  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Bilström ile görüştü

Ankara

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu'nun ikili temasları sürüyor.

Çavuşoğlu yaptığı Twitter paylaşımında, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart." ifadesini kullandı.

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