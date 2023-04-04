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Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı

Kar ve tipi nedeniyle 29 Martta ulaşıma kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.

Günay Nuh  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde karla mücadele çalışması tamamlandı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 7 gündür kapalı olan güzergahta ulaşım normale döndü.

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Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı

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