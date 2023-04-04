Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı
Kar ve tipi nedeniyle 29 Martta ulaşıma kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.
Ardahan
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde karla mücadele çalışması tamamlandı.
Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 7 gündür kapalı olan güzergahta ulaşım normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.