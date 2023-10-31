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Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Abdülkerim Güzel, Berfin Kıraç  | 31.10.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Çatalca'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak'taki bir iş yerinin deposunda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çeşitli noktalardan depodaki yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Depoda, iş yerine ait kauçuk malzemelerin bulunduğu öğrenildi. 

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