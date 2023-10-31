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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yarın Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacak, İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında neta edilecektir." bilgisi verildi.

Berfin Kıraç  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yarın Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama

İstanbul

Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında yarın Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.

Bu kapsamda yarın Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." ifadelerine yer verildi.


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