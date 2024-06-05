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Çanakkale'de ormanlık alanda etkili olan yangın söndürüldü

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülerek soğutma çalışmasına başlandı.

Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Çanakkale'de ormanlık alanda etkili olan yangın söndürüldü

Çanakkale

Merkeze bağlı Çıplak ile Gökçalı köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çanakkale-İzmir kara yolunu geçerek Gökçalı yakınındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıdı.

Karadan 44 araç ve 24 arazöz, havadan 6 uçak ve 2 helikopterle çalışma yürüten yaklaşık 200 personelden oluşan ekipler, alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 11 hektar ziraat arazisi ile 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangının ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Aktaş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde vatandaşlara ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde yangınlara karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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