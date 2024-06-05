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Bakan Özhaseki: "Özel Çevre Koruma Bölgeleri"nin sayılarını artıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Göz bebeğimiz Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nin sayılarını artıracağız ve bu bölgeleri geleceğe güvenle taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Bakan Özhaseki: "Özel Çevre Koruma Bölgeleri"nin sayılarını artıracağız

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarihi, kültürel ve biyolojik özellikleriyle Türkiye'nin göz bebeği olan 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Bakan Özhaseki, ÖÇKB'lerin güvence altında olduğunu belirterek, "Göz bebeğimiz Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nin sayılarını artıracağız ve bu bölgeleri geleceğe güvenle taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Özhaseki, denizlerden ormanlara, yaylalardan göllere kadar çeşitli doğal ekosistem ve oluşumları barındıran ÖÇKB'lerin korunması için fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin izlenmesine devam edildiğini kaydetti.

Doğal kaynakların kirlenmesi ve tahribini önlemeye, kirlilik etkenlerini kontrol etmeye yönelik önlemlerin alınması için sürdürülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini belirten Özhaseki, "ÖÇKB'lerin altyapı, katı atık ve arıtma hizmetleri önemli ölçüde tamamlandı. Türkiye genelindeki bu bölgelerde toplam 258 deniz, göl, akarsu ve atık su arıtma tesisi noktalarından her ay numuneler alarak yetkili laboratuvarlara analizleri yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla koruma alanlarının sayısını artıracaklarını ve geleceğe güvenle taşıyacaklarını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın emaneti, eşsiz güzellikleriyle cennet vatanımızın göz bebeği olan 19 Özel Çevre Koruma bölgemizde, biyoçeşitliliği koruyor, doğal yaşamın devamlılığına katkı sağlıyor, endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyoruz."


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