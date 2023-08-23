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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılacak.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak

Canakkale

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılmasının planlandığı kaydedildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen askıya alınmıştı.

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