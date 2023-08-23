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Ağrı'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Ağrı'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21.22’de Diyadin ilçemiz Yeşildurak köyünde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Alan tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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