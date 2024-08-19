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Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafa Bikeç  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa

Gölbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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