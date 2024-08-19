Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bursa
Gölbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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