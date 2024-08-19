Dolar
33.75
Euro
37.43
Altın
2,504.99
ETH/USDT
2,606.00
BTC/USDT
58,948.00
BIST 100
10,054.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Miraç Kaya  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

İlçeye bağlı Geçmiş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 14 arazöz, 1 uçak, 1 helikopter ile orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, bölgede bulunan bazı arı kovanları da hasar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İletişim Başkanlığı: Son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'daki yangının başlangıç anını kaydeden vatandaş, o anları anlattı

Benzer haberler

İletişim Başkanlığı: Son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü

İletişim Başkanlığı: Son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü

Yunanistan'daki yangında 146 ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'daki yangının başlangıç anını kaydeden vatandaş, o anları anlattı

Bolu'daki yangının başlangıç anını kaydeden vatandaş, o anları anlattı
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet