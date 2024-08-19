İletişim Başkanlığı: Son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.
Ankara
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ormanın kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını söndürdü." ifadelerine yer verildi.
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#OrmanınKahramanları son dört günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 19, 2024
Meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını söndürdü. pic.twitter.com/obixiOkRIc