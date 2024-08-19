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İletişim Başkanlığı: Son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.

Mehmet Tosun  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
İletişim Başkanlığı: Son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ormanın kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını söndürdü." ifadelerine yer verildi.

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