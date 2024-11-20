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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Bikeç  | 20.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mustafa Bikeç - AA

Bursa

Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı fabrika binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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