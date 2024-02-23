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Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal, Sinan Balcıkoca  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Kazım Bulut/AA

Ankara/Bursa

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor." dedi.

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