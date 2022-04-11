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Ekonomi

Bebe ve çocuk giyimi ihracatında savaşın açığı, Afrika pazarıyla kapatılmaya çalışılıyor

Türk bebe ve çocuk konfeksiyonu üreticileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu bölgenin ihracat açığını Afrika ülkelerine yaptığı dış satımla kapatmaya çalışıyor.

Sinan Balcıkoca   | 11.04.2022
Bebe ve çocuk giyimi ihracatında savaşın açığı, Afrika pazarıyla kapatılmaya çalışılıyor

Bursa

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonunda dünyanın önemli üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye'deki üretimin de büyük çoğunluğunun Bursa'da gerçekleştirildiğini belirten Kuş, sektörün ihracatı her geçen yıl artırarak yoluna devam ettiğini anlattı.

Kuş, dış satımda 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasa çeşitliliğimizden dolayı işlerimiz yine devam ediyor. Her ne kadar o bölgede sıkıntı yaşasak da farklı bölgelerdeki piyasaların çok fazla etkilenmemiş olmasından dolayı işlerimiz o kadar da kötü değil. O yerlerin açığını kapatacak bölgenin oluşması kolay olmuyor. Gerçekten Ukrayna ve Rusya pazarı bizim iyi pazarlarımızdandı. Afrika pazarı bunun açığını kapatıyor gibi. Tam kapatmasa da Afrika ülkelerine ciddi anlamda ihracat artışı var. Aynı zamanda Güney Amerika tarafında da müşterilerin oluşması bir nebze olsun sektörümüze nefes aldırdı."

"Güney Amerika ve ABD pazarına daha çok girmeyi istiyoruz"

Yıl sonuna doğru savaşın etkisinin azalacağını düşündüklerini dile getiren Kuş, "Ukrayna tarafı değil ama Rusya tarafında şartların düzelmesiyle tekrar eski ivmeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kuş, Afrika ülkeleriyle ticarete ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Kuzey Afrika'ya ciddi mal satıyoruz. Bundan sonraki süreçte Güney Afrika tarafını biraz daha ön plana çıkarma gayretimiz var. Özellikle Nijerya, Senegal, Gana gibi ülkeler. O bölgelerde ciddi anlamda ticaret potansiyeli olan ülkelerin biraz daha ön plana çıkarılmasıyla bir nebze daha pazar payımızı artıracağız. Şu anda o bölgelerde girişimler var. Özellikle haziranda Bursa'da gerçekleştirilecek Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na o bölgelerden alıcı getireceğiz."

Afrika'nın dışında farklı pazar arayışlarının devam ettiğini vurgulayan Kuş, "Güney Amerika ve ABD pazarına daha çok girmeyi istiyoruz. Bu konuda da devletin desteği artarsa pazar payımızı genişletiriz. Bundan sonra bu tarz bölgesel olarak sıkıntılar yaşandığında farklı bölgelerin çeşitliliğini artırırsak sektör de bundan daha az etkilenir." ifadelerini kullandı.

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