Bursa ve İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın ve İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınlar kontrol altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 3 helikopter, karadan 10 arasöz, 13 araç ve 79 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yangına ilişkin M.Y.K'yi gözaltına aldı.

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İzmir'de ziraat alanından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.