Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir.”

Açıklamada, Suriye'nin Aralık 2024'ten bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası topluma üzerine düşeni yerine getirme çağrısında bulunuldu.