AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırıları kınadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırıları kınadı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar, bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."