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Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Sergen Sezgin  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.

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