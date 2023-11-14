Dolar
28.64
Euro
30.71
Altın
1,945.65
ETH/USDT
2,031.00
BTC/USDT
36,298.00
BIST 100
7,569.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Uğur Çiçek  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı Fotoğraf: Uğur Çiçek/AA

Bursa

Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, bölgede bir inşaatta çalışan Abdullah Maral, markete gittiği sırada bölgede bulunan bir hurdacının sahibi olduğu iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Maral, saldırgan köpekten kurtulduktan sonra bir vatandaşın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Maral'ın, daha sonra Bursa’da bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de sağanak etkili oluyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Sarallar" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Benzer haberler

Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı

Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı

Matematiği sevdirmek için yola çıkan eğitimciler 53 zeka oyunu tasarlardı

Bursa'da 10 katlı iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Bakan Uraloğlu: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor

Bakan Uraloğlu: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor
Bakan Uraloğlu, Bursa'da Çalı Yolu'nda gerçekleşen genişletme çalışmalarını inceledi

Bakan Uraloğlu, Bursa'da Çalı Yolu'nda gerçekleşen genişletme çalışmalarını inceledi
Bakan Uraloğlu: Hayata geçirdiğimiz yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerini canlandırdık

Bakan Uraloğlu: Hayata geçirdiğimiz yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerini canlandırdık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet