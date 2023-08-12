Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Burdur
Elsazı - Dutalan köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan 3 helikopter, 5 uçakla, karadan da 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 13 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.