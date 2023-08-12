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Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bilal Altıok, Hüseyin Çubuk  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur

Elsazı - Dutalan köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopter, 5 uçakla, karadan da 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 13 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı.

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