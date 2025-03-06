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Bu restoranın iftar menüsü 40 TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Haydi Sofraya" restoranları, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL'den sunuyor.

Beyza Kaynarpunar  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Bu restoranın iftar menüsü 40 TL

Gaziantep

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren "Haydi Sofraya" restoranları, iftar sofralarında uygun fiyatlı yemek seçeneklerine sahip.

Ramazan boyunca 40 lira karşılığında 4 çeşit yemek veren bu restoranlar, ramazanın bereketini Gaziantep halkıyla buluşturuyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanan ve Antep mutfağının lezzetlerini yansıtan restoranların, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen müşteri Mehmet Karaca, restoranın hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir hizmet sunduğunu ifade etti.

Yemeklerin ev yemeklerini aratmadığını belirten Karaca, "Artık Gaziantep'te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Emekli İhsan Marangoz ise iftar için bu restorana sık sık geldiğini belirterek, normalde dışarıda yemek yemediğini ama bu restorana güvenle gittiğini dile getirdi.

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