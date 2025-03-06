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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ömer Ürer  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Otoyolun Beyköy, Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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