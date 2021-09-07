Dolar
8.31
Euro
9.86
Altın
1,814.09
ETH/USDT
3,774.20
BTC/USDT
51,211.00
BIST 100
1,471.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da TİM ile THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor.
logo
Gündem

Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, devletin eliyle sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Olayın ilk anından beri devletimiz yanımızda." dedi.

Bilal Kahyaoğlu   | 07.09.2021
Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Selde zarar gören iş yerleri temizlendi, yıkım kararı alınan yapılar yıkıldı. Zarar gören iş yerlerinin yıkılmasının ardından bir taraftan temel atan ekipler diğer taraftan kullanılabilir durumdaki iş yerlerinde de tadilat işlemlerini sürdürüyor.

İş yerlerindeki maddi kayıpları da gideren devlet, yaptığı ödemelerle esnafların yüzünün tekrar gülmesini sağladı.

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, AA muhabirine, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Selden kaçarak kurtulduğunu anlatan Kasap, "11 Ağustos'ta kıyametin provasını yaşadık. Koca şehir başından sonuna 10 dakikada yok oldu. Çok şükür devletimiz olaya el attı. Yaralarımızı her geçen gün sarıyor." dedi.

İlçede 550 civarında esnaf bulunduğunu ifade eden Kasap şunları söyledi:

"Olayın ilk anından beri devletimiz yanımızda. Devletimiz yaraları hızlı bir şekilde sarmaya başladı. Hasar tespitleri yapıldığı ölçüde esnafımıza ve halkımıza önce maddi destekler verilmeye başladı. İş yerleri tamir olacaklar onarılacak, tamir olamayacaklar yıkılıp yeniden yapılacak. Konutlarımız yapılacak. Esnafımızı hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek için bütün çalışmalar devam ediyor. Devletimiz bu iş için bütün imkanlarını kullanıyor. Devlet büyüklerimizin hepsinden Allah razı olsun. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren şehri ve esnafımızı en iyi hale getirmek için elindeki bütün imkanları kullanıyor. Bunu her geçen gün biz daha iyi hissediyoruz."

Kasap, sel nedeniyle sanayi esnafının tamamının, ilçe merkezindeki esnafın da yüzde 98'inin zarar gördüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan Gülser Yıldız: Keşke aşımı olsaydım
Küresel adaletsizliğin yeni göstergesi: Kovid-19 aşı uygulamalarında Afrika en geride kaldı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü bildirdi
Tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL'in süresi uzatılacak

Benzer haberler

Bozkurt'ta duvarlardan silinen selin izlerinin yerini dayanışmanın izleri aldı

Bozkurt'ta duvarlardan silinen selin izlerinin yerini dayanışmanın izleri aldı

Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor

Sel 100 yıllık tarihi su değirmenine de zarar verdi

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta okullar eğitim öğretime hazırlanıyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çalışmalar 26'ncı gününde devam ediyor
Bozkurt'ta askerlere moral veren 'Coşkun dede'ye teşekkür belgesi verildi

Bozkurt'ta askerlere moral veren 'Coşkun dede'ye teşekkür belgesi verildi