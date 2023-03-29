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Bolu'da makaslayan tır ulaşımı aksattı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Bolu'da makaslayan tır ulaşımı aksattı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 KR 056 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle makasladı.

Tıra aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ARC 585 plakalı otomobil çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Yolun kapalı olması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Güzergahı kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Tırın yoldan çekilmesi çalışması nedeniyle yolun Ankara yönü de trafiğe kapatıldı.

Tırın yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, çift yönlü trafiğe açıldı.

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