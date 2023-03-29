Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu
Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, yoğunlaştı.
Kar, Karanlıkdere, Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Kaynaşlı Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi geçişlerinde etkili oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı kesiminde sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Karayolları personelinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede, polis ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.