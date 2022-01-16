Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,319.70
BTC/USDT
43,070.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu ve Abant'ta yoğun kar yağışı sürüyor

Bolu'da, kent merkezi ve Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Mehmet Emin Gürbüz, İlhami Çetin   | 16.01.2022
Bolu ve Abant'ta yoğun kar yağışı sürüyor Fotoğraf: İlhami Çetin/AA

Bolu

Bolu'da 3 gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde 3 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Bazı sürücüler, karla kaplı araçlarını park alanlarından çıkarmakta zorlandı, bazıları da buzlanmanın etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı.

Bolu Belediyesi ekipleri, ana arterlerin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı sürüyor.

Karayolları ekipleri, Abant Gölü çevresinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, ata ve faytona binerek karın keyfini çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kalp nakilleri Kovid-19 nedeniyle büyük oranda azaldı
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı
İtalya'da aşı karşıtları meydanlara indi
Türkiye'de 63 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Akdamar Adası kar yağışıyla beyaza büründü

Akdamar Adası kar yağışıyla beyaza büründü

Bolu ve Abant'ta yoğun kar yağışı sürüyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Hakkari'de su şebekesini onarmaya giden 3 kişinin üzerine çığ düştü

Hakkari'de su şebekesini onarmaya giden 3 kişinin üzerine çığ düştü