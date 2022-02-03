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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Zafer Göder, Ömer Ürer   | 03.02.2022
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu

Bolu Dağı'nda gün boyu aralıklarla süren sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkilerinde D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler kesimlerinde yoğun şekilde devam ediyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bolu genelinde kuvvetli (7-15 santimetre) şekilde etkili olması beklenen kar yağışının yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de karla karışık yağmur görülüyor.

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