Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiliyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu
Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteren sisin ardından görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.
Güzergahta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini yakarak ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.