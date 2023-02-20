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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını bildirdi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını açıkladı.

Orhan Pehlül   | 20.02.2023
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını bildirdi

Adıyaman

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

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