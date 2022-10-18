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Gündem

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 18.10.2022
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Sisin etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor.

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