Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Bolu
Sisin etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.