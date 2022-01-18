Dolar
13.51
Euro
15.41
Altın
1,817.05
ETH/USDT
3,206.00
BTC/USDT
42,290.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer   | 18.01.2022
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı

Bolu

Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Bölgede görevli Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere uyarılarda bulunarak hava ve yol şartlarına uymaları, araçlarında kış lastiği bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Ekipler ayrıca sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. 

Bolu kent merkezinde kar yağışı

Bolu kent merkezinde de gece başlayan kar aralıksız sürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Belediye ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını devam ettiriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü halin kapsamını genişletecek
Fransa'da 102 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi
İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
Kanada, Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu ve Abant'ta yoğun kar yağışı sürüyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 10 milyon 550 bin araç geçti

Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 10 milyon 550 bin araç geçti