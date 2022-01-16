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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer   | 16.01.2022
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı güzergahta, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

D-100 kara yolunda yer yer sis de etkili oluyor. Sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücülerden hava ve yol şartlarına uymalarını, kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını, araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasını istedi.

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