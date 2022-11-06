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Bodrum'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ali Ballı   | 06.11.2022
Bodrum'da sağanak etkili oldu

Muğla

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Konacık, Gümbet ve Bitez mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte, sürücüler zaman zaman yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da açık olan kafe ve restoranlara sığındı. Belediye ekipleri, rögar kapaklarını tıkayan atıkları temizlemek için çalışma yaptı.

İlçedeki yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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