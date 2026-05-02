Organize suç örgütlerine yönelik 16 ildeki operasyonlarda 105 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 16 organize suç örgütüne yönelik 16 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işleri devam ediyor.

Şüphelilerin, Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdığı, Adana ve Muğla'da baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştığı, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüğü, Sinop'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği, Tunceli'de resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, Manisa'da silah kaçakçılığı yaptığı, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edildi.

Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi, şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 taşınır ve 1060 banka hesabına el konuldu.