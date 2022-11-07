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Türkiye'den Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mustafa Deveci   | 07.11.2022
Türkiye'den Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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