Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,872.00
BTC/USDT
83,064.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

BM'den Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasının uluslararası hukukla bağdaşmadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
BM'den Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki

Cenevre

Throssell, AA muhabirinin "ABD'deki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, maskeli ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Hamas'ı desteklediğini' iddia ettiği en az 300 yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Bunlar arasında ABD'den sınır dışı edilecek olan Türk öğrenci Öztürk de var. Öztürk ve diğer öğrencilerin 'Hamas yanlısı/İsrail karşıtı' olarak damgalanması, bu şekilde muamele görmesi ve sınır dışı edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, milliyeti ne olursa olsun herkesin, misilleme korkusu olmadan ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı gibi belirli özgürlüklere sahip olduğunu hatırlatan Throssell, "(Rümeysa Öztürk hakkındaki) Uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunan insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin herhangi bir davranıştan dolayı tutuklama keyfidir." ifadesini kullandı.

Throssell, ABD'nin taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR), bir ülkenin bu konudaki yükümlülüklerini belirlediğini kaydederek, "Örneğin, ICCPR ifade özgürlüğü ve barışçıl toplantı haklarının yanı sıra bir ülkede yasal olarak bulunan vatandaş olmayanların haklarını keyfi sınır dışı edilmekten korur ve tüm vatandaş olmayanlar dahil herkesi ayrımcılığa karşı korur." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün bir soru üzerine, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini doğrulamış ve "Size üniversite kampüslerimizi yerle bir eden bir sosyal aktivist olmanız için değil, gelip eğitim almanız ve bir derece almanız için vize verdik." ifadesini kullanmıştı.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Kurum, bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzede Balveren çiftinin mutluluğunu paylaştı
Bayramda 720 emniyet ve jandarma personeli otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacak
Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Bakan Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

Bakan Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

BM'den Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk öğrenci Öztürk'ün vize iptalinin nedenini açıklamaktan kaçındı

BM Genel Kurulunda "Uluslararası Sıfır Atık Günü" Özel Etkinliği düzenlendi

BM Genel Kurulunda "Uluslararası Sıfır Atık Günü" Özel Etkinliği düzenlendi
ABD'li Senatör Sanders, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi

ABD'li Senatör Sanders, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi
Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet