Bitlis'te görevi sırasında yaşanan kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Bitlis
Bitlis'te görev sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Ertuğrul Kırık, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Kırık'ın görev sırasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı belirtildi.
Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırık'ın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.