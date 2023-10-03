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Bitlis'te görevi sırasında yaşanan kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Şener Toktaş  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Bitlis'te görevi sırasında yaşanan kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Bitlis

Bitlis'te görev sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Ertuğrul Kırık, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Kırık'ın görev sırasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı belirtildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırık'ın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

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