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Bitlis'te ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor.

Şener Toktaş   | 08.02.2022
Bitlis'te ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bitlis

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor.

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