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Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığının emir komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca Bestler Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya "Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu aziz millet sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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