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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK/KCK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 26.06.2021
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon yapıldı.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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