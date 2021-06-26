Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK/KCK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon yapıldı.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.