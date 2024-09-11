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Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Oğuzhan Sarı  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğleden sonra batı ilçelerinden başlayarak zamanla Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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