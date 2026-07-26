Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'da yaşanabilecek herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını belirtti ve ülkesinin Lübnan'a askeri müdahale niyeti bulunmadığını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını söyledi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'da yaşanabilecek herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını belirtti ve ülkesinin Lübnan'a askeri müdahale niyeti bulunmadığını söyledi.

Şara, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını ifade etti.

Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunma niyetlerinin olmadığını belirten Şara, Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir çıkış yolu bulmasına yardımcı olacak çözümler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Lübnan'daki çözümün yalnızca güvenlik odaklı olmaması gerektiğini vurgulayan Şara, krize kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Şara, Lübnan'da silah kullanımı ve savaş-barış kararları konusunda tek yetkilinin devlet olmasını desteklediklerini ve bölgede savaşın yayılmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

İsrail ile güvenlik anlaşması

İsrail ile çatışmadan kaçındıklarını belirten Şara, bunun Suriye açısından herhangi bir çıkar sağlamayacağını söyledi.

Şara, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup ülkenin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. İsrail ile yapılacak güvenlik anlaşmasının başarılı olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir."

Şara, ayrıca Suriye'deki askeri üslerin geleceğine ilişkin Rusya ile yürütülen görüşmelerin henüz tamamlanmadığını aktardı.