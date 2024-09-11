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TCG Gelibolu ile TCG Bafra'dan Akdeniz'de Fransız gemisiyle eğitim

Oğuzhan Sarı  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
TCG Gelibolu ile TCG Bafra'dan Akdeniz'de Fransız gemisiyle eğitim

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisinin, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimlere dair fotoğraflara da yer verildi.

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