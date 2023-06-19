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Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Aykut Karadağ  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Başkentte sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Ankara

Sabah aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki trafik ekipleri de sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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