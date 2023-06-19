Dolar
23.66
Euro
25.84
Altın
1,950.22
ETH/USDT
1,721.90
BTC/USDT
26,411.00
BIST 100
5,386.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak etkili oldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Şahin Şeker  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak etkili oldu

Corum

İlçede sabah saatlerinde etkili olana sağanak, şiddetini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Yazır Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin debisinin yükselmesiyle birlikte dere kenarındaki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Boğazkale Belediyesi'ne bağlı ekipler, taşkın tehlikesine karşı dere çevresinde çalışma başlattı.

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, taşkın riski bulunan bölgelerde inceleme yaptı.

Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Evci, Çarşıcuma ve Örenkaya köylerindeki ekili arazilerde su baskını meydana geldi.

Yağışın devam ettiği ilçedeki Evci Barajı'ndan tedbir amaçlı su bırakılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı
Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Türkiye, İsrail'in Cenin'de yaptığı baskını kınadı
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tren yolunda göçük oluştu

Çorum, Amasya ve Tokat'ta yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak etkili oldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu
Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş Andırın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş Andırın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet