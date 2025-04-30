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Başkentte 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kolej Kavşak, Anıtpark ve Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Emrullah Cesur  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Başkentte 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 04.00'ten itibaren kapalı olacak yollar şöyle:

"Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nı Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.

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GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı.

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Aslanbey Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'nın Mehmet Rauf İnan Sokağı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantın tamamı, Celal Bayar Bulvarı'nın Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'nın tamamı, Toros Sokağı'nın tamamı.

Strazburg Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kolej Kavşağı'nın Aksu Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi ile Mahmut Esat Bozkurt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kurtuluş Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Cemre Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Aksu Caddesi'nin tamamı, Cemal Gürsel Caddesi'nin tamamı."

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde, bu gece saat 23.00'ten itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

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