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Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak

Hasan Hüseyin Kul   | 21.09.2022
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak

İstanbul

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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