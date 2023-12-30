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Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Mustafa Çalkaya  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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