Dolar
23.49
Euro
25.71
Altın
1,958.19
ETH/USDT
1,664.90
BTC/USDT
25,501.00
BIST 100
5,495.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
'Kur daha sağlıklı bir zemine kavuşmuş olacaktır'

Benzer haberler

TBMM kararı Resmi Gazete'de

TBMM kararı Resmi Gazete'de

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet