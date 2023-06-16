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TBMM kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
TBMM kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran 2023 tarihli 5'inci Birleşiminde seçim yapıldı.

Buna göre, başkanvekilliklerine, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez getirildi.

İdare amirliklerine ise CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu seçildi.

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